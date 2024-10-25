الأرصاد: لا منخفضات جوية لنهاية الشهر الحالي وأمطار خفيفة بهذا الموعد!

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المملكة لن تتأثر بأي منخفض جوي حتى نهاية الشهر الحالي. اضافة اعلان





وأضاف آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أنه جرت العادة لنشاط المنخفضات الجوية بعد النصف من شهر تشرين الثاني موضحا انها تقلبات جوية ولا يمكن التنبؤ بها مسبقاً



وبين آل خطاب ان الطقس يبقى خريفي لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة ومائل للبرودة ليلا .



وأشار آل خطاب إلى احتمالية تساقط زخات خفيفة من الأمطار ليلة غدا السبت في جنوب شرق المملكة خلال الساعات المتأخرة من الليل.



أما يوم الأحد، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف إضافي، مع استمرار الطقس لطيفًا في المرتفعات ومعتدلًا في باقي المناطق.



ونصحت الأرصاد المواطنين بارتداء ملابس دافئة في ساعات الصباح الباكر وأثناء الليل خلال الايام الحالية مشيرة بأن الطقس سيظل مناسبًا للأنشطة الخارجية، مع توصيات بالانتباه للغبار في مناطق البادية.