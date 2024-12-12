الأزمات: التمرين الوطني الأسبوع القادم لن يؤثر على الحياة العامة ولن تُطلق صافرات الإنذار

وأوضح النعيمات اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن التمرين سينفذ في كل محافظات المملكة وسيحاكي عدة سيناريوهات ففي محافظات الشمال سيشتمل على سيناريو وقوع زلزال، أما في محافظات الوسط فيشتمل على سيناريو انهيار سد والقيام بعمليات الإجلاء والإنقاذ، وفي جنوب المملكة ومحافظة العقبة إخلاء منشآت حيوية بالإضافة لسيناريو التلوث البحري نظرا لأن ميناء العقبة هو المنفذ البحري الوحيد للمملكة.
وأشار النعيمات إلى أن المركز يستهدف اختبار الخطط الوطنية وجاهزية كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة للوصول إلى الجاهزية التامة في حال وقوع أي من هذه الأزمات مستقبلا.
يذكر أن تمرين "درب الأمان 4" ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومختلف مؤسسات الدولة.
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