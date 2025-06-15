الأزمات: من غير الوارد تعطيل المؤسسات والجامعات وموجودات الأردن من الطاقة والغذاء ممتازة

09:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734276 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان



إدارة الازمات : موجودات الأردن من الطاقة والغذاء ممتازة ولا داع للهلع



الأردن يراقب التلوث الإشعاعي وجودة الهواء ضمن خطط الطوارئ الوطنية



أكد العميد الركن حاتم الزعبي، نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الأردن لا يمر بوضع خطير في ظل التوترات الإقليمية، وأن الدولة تعمل وفق خطط استباقية محكمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بتنسيق تام مع الجهات المعنية وعلى مدار الساعة.



وفي تصريحات خاصة لبرنامج "الوكيل" عبر راديو هلا، أوضح الزعبي أن خلية الأزمة تم تشكيلها قبل وقوع الأحداث الأخيرة، وهي معنية بمتابعة أمن الطاقة، وأمن المياه، والأمن الغذائي، ومراقبة جودة الهواء، وحالة المستشفيات، والتلوث الإشعاعي، ما يعكس شمولية استعدادات الدولة على كافة الأصعدة.



وأضاف أن قرار إطلاق صافرات الإنذار يُتخذ فقط عند الضرورة القصوى، نافياً وجود أي نية لتعطيل الجامعات أو المدارس نتيجة ما يجري إقليمياً، ومشدداً على أن الأولوية هي الحفاظ على سير الحياة العامة دون تعطيل.



وأشار إلى أن الأجهزة المختصة تتعامل باحترافية عالية مع مختلف المستجدات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات التخفيفية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين، مؤكداً أن مخزون المملكة من الطاقة والغذاء ممتاز، كما أن هناك خططًا بديلة جاهزة في حال انقطاع سلاسل التوريد.



ودعا الزعبي المواطنين إلى عدم التجمهر في المناطق الخطرة أو مواقع سقوط الشظايا، والتصرف بحكمة واتباع التعليمات الرسمية، مشيراً إلى وجود فريق مختص للرد على استفسارات المواطنين عبر صفحات المركز الرسمية، وتحديث التعليمات أولاً بأول.



وبيّن الزعبي أن المواطن هو الركيزة الأهم في تجاوز الأزمات والظروف الاستثنائية، مؤكداً أن ذلك يرتبط مباشرة بنشر الوعي، والابتعاد عن الشائعات والمقاطع المزيفة التي تثير القلق دون مبرر.



ولفت إلى أننا في المملكة لا نمر بوضع خطير، والثقة كبيرة في وعي المواطن الأردني لتجاوز الأزمات، ولا مجال للمساومة على أمنه ، كما يجري العمل بكل كفاءة وبتنسيق وطني شامل لتجاوز هذه المرحلة الإقليمية الحساسة بأقل التكاليف".





