الأشغال: الطريق الخلفي في العقبة شريان حيوي والحوادث انخفضت بعد التأهيل

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية أشغال محافظة العقبة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، المهندس محمد الكساسبة، إن الطريق الخلفي في العقبة يُعد شرياناً حيوياً يربط المدينة بالعاصمة عمّان، ويرتاده يومياً نحو 5000 شاحنة، خاصة لنقل المواد الحيوية كالمشتقات النفطية والغاز.

وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الطريق خضع لأعمال إعادة تأهيل قبل نحو عامين بطول 15 كم وعلى مرحلتين، ضمن طريق يبلغ طوله الإجمالي 23 كم، ويتميز بطبيعة خطرة نتيجة وجود منحدرات ومرتفعات، خاصة في مسافة 15 كم منه.



وبيّن أن عدد الحوادث انخفض بشكل ملحوظ بعد أعمال الصيانة وإجراءات السلامة، حيث كانت الجهات المعنية تتعامل سابقاً مع حوادث بشكل شبه يومي، فيما تراجعت الحوادث خلال العامين الماضيين نتيجة تحسين البنية التحتية، وتركيب المطبات، وتعزيز عناصر السلامة المرورية.



وأشار إلى أن فرق الأشغال تنفذ أعمال صيانة مستمرة تشمل الشواخص والعواكس ومهارب النجاة والمطبات، مؤكداً أن السلامة المرورية أولوية قصوى، وأن الطريق يحظى بمتابعة يومية ووجود نقاط ثابتة لكوادر المديرية.