الأشغال: الطريق الخلفي في العقبة شريان حيوي والحوادث انخفضت بعد التأهيل

وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الطريق خضع لأعمال إعادة تأهيل قبل نحو عامين بطول 15 كم وعلى مرحلتين، ضمن طريق يبلغ طوله الإجمالي 23 كم، ويتميز بطبيعة خطرة نتيجة وجود منحدرات ومرتفعات، خاصة في مسافة 15 كم منه.
وبيّن أن عدد الحوادث انخفض بشكل ملحوظ بعد أعمال الصيانة وإجراءات السلامة، حيث كانت الجهات المعنية تتعامل سابقاً مع حوادث بشكل شبه يومي، فيما تراجعت الحوادث خلال العامين الماضيين نتيجة تحسين البنية التحتية، وتركيب المطبات، وتعزيز عناصر السلامة المرورية.
وأشار إلى أن فرق الأشغال تنفذ أعمال صيانة مستمرة تشمل الشواخص والعواكس ومهارب النجاة والمطبات، مؤكداً أن السلامة المرورية أولوية قصوى، وأن الطريق يحظى بمتابعة يومية ووجود نقاط ثابتة لكوادر المديرية.
ولفت إلى أنه تم تخصيص الطريق الخلفي لحركة الشاحنات نظراً لطبيعة الحمولات التي تنقلها منها النفط والغاز.
وكان قد وقع حادث سير مؤسف على الطريق الخلفي للساحة الجمركية في محافظة العقبة، تمثل بتصادم ثلاث مركبات، وأسفر عن وفاة وإصابة 6 أشخاص.
