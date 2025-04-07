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الأمانة توضح حول عبث وتخريب في محطات الشحن المجاني

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 07-04-2025 01:29 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان الكبرى، ناصر الرحامنة، في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، إن إحدى شاشات محطات الشحن المجاني التابعة للأمانة تعرضت للتخريب، إلى جانب العبث ب "مقبض الشحن" في محطة أخرى بوضعه في المياه.اضافة اعلان


ووصف الرحامنة ما حدث بالعبث السيئ وغير المقبول، مشيرًا إلى أن كوادر الأمانة ستقوم اليوم باستبدال "مقبض الشحن" المتضرر بالكامل، على أن يتم غدًا تغيير الشاشة المكسورة في المحطة الثانية.

ودعا الرحامنة المواطنين للمحافظة على محطات الشحن كونها مرافق خدمة عامة، نظرًا لما تقدمه من خدمة مهمة لشريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدة أن العبث بالممتلكات العامة ينعكس سلبًا على الجميع.
 
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