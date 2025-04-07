الأمانة توضح حول عبث وتخريب في محطات الشحن المجاني

ووصف الرحامنة ما حدث بالعبث السيئ وغير المقبول، مشيرًا إلى أن كوادر الأمانة ستقوم اليوم باستبدال "مقبض الشحن" المتضرر بالكامل، على أن يتم غدًا تغيير الشاشة المكسورة في المحطة الثانية.
ودعا الرحامنة المواطنين للمحافظة على محطات الشحن كونها مرافق خدمة عامة، نظرًا لما تقدمه من خدمة مهمة لشريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدة أن العبث بالممتلكات العامة ينعكس سلبًا على الجميع.
بعد ايام فقط من تركيبها.. عبث وتعطل بمحطات شحن السيارات الكهربائية— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 7, 2025
التي وفرتها الامانة للمواطنين#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/r75GSMeb5j
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