الأمانة: عقوبات قد تصل للإغلاق لمحلات بيع القهوة السائلة المخالفة

الوكيل الإخباري - كشف مدير الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى الدكتور خلدون الهوادي أن مجلس الوزراء وافق على نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمَّان الكُبرى وستقوم الأمانة بتنظيم هذه المهنة وفقا لهذا النظام.



وأضاف الهوادي في حديث لـ"برنامج الوكيل" على "راديو هلا"، أن هذا النظام سينظم ويشدد الرقابة على هذه المحلات التي أصبحت واقعا في شوارع عمّان، بما يحفظ سلامة المواطنين والمركبات على الطرقات، ويحفظ سلامة العاملين في هذه المنشآت.



وأوضح أن النظام تضمن عقوبات قد تصل إلى منع الرخصة وإغلاق المحل نهائيا بعد المخالفة الرابعة، داعيا للالتزام بالأنظمة والقوانين التي تنظم عمل هذا القطاع.



وبيّن أن النظام الجديد لتنظيم المهنة جاء لتشديد العقوبات بحق المخالفين ومن أجل تحقيق السلامة العامة والسلامة المرورية على الطرق وعدم تعريض حياة أي شخص للخطر.



وأشار الهوادي إلى أن أمانة عمّان تقوم بأكثر من 600 زيارة ميدانية على المنشآت يوميا، وتقوم باتخاذ نحو 120 إجراء ما بين إنذار المنشآت أو مخالفتها أو إغلاقها.



يشار إلى أن ترخيص محلات القهوة السائلة ضمن حدود أمانة عمّان موقوف منذ العام 2012.

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