الأمانة: لا تعديل على أسعار القبور والتكلفة تصل إلى 500 دينار للقبر الواحد

وقال الهوادي اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الأمانة لم تقم برفع أو تعديل بدل نقل ودفن الموتى، وأن الثمن الذي تتقاضاه الأمانة كان هو نفسه في النظام السابق.
وأضاف أن الأمانة حاولت شراء الأرض المجاورة لسور مقبرة سحاب الإسلامية ولكن أصحاب تلك الأرض طلبوا 100 ألف دينار على الدونم الواحد.
وكان صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد، نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمّان بمقتضى المادة 35 من قانون أمانة عمّان.
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