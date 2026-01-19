الأمانة: لا مخالفات على إشارة عبدالله غوشة والفلاش ناتج عن تماس كهربائي

وأوضح مدير عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى، المهندس شادي الروابدة، في رد ورد إلى "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، أن الإشارة الضوئية تعرّضت لتماس كهربائي ناتج عن مياه الأمطار، ما أدى إلى ظهور الفلاش بشكل متكرر رغم عمل الإشارة باللون الأخضر.
وأكد الروابدة أن الأمانة على علم بالملاحظة منذ مساء أمس، مشددًا على أنه لن تُسجّل أي مخالفات مرورية بحق السائقين نتيجة هذا الخلل الفني، مشيرًا إلى أن الموضوع يجرى التعامل معه من قبل الفنيين.
