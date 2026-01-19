الإثنين 2026-01-19 09:15 ص

الأمانة: لا مخالفات على إشارة عبدالله غوشة والفلاش ناتج عن تماس كهربائي

الإثنين، 19-01-2026 09:01 ص
الوكيل الإخباري- طمأنت أمانة عمّان الكبرى المواطنين بعد ورود ملاحظات وشكاوى حول وميض متكرر (فلاش) صادر عن كاميرا إشارة عبدالله غوشة، مساء أمس، بالتزامن مع الأحوال الجوية الماطرة، وما أثاره ذلك من مخاوف من تسجيل مخالفات مرورية غير مبررة.اضافة اعلان


وأوضح مدير عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى، المهندس شادي الروابدة، في رد ورد إلى "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، أن الإشارة الضوئية تعرّضت لتماس كهربائي ناتج عن مياه الأمطار، ما أدى إلى ظهور الفلاش بشكل متكرر رغم عمل الإشارة باللون الأخضر.

وأكد الروابدة أن الأمانة على علم بالملاحظة منذ مساء أمس، مشددًا على أنه لن تُسجّل أي مخالفات مرورية بحق السائقين نتيجة هذا الخلل الفني، مشيرًا إلى أن الموضوع يجرى التعامل معه من قبل الفنيين.
 
 


الأمانة: لا مخالفات على إشارة عبدالله غوشة والفلاش ناتج عن تماس كهربائي

الأمانة: لا مخالفات على إشارة عبدالله غوشة والفلاش ناتج عن تماس كهربائي

