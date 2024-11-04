الأمانة: نظام نقل ذكي قريباً في عمان

وأضاف عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير منظومة النقل وتسهيل حركة المواطنين ، حيث ستعمل الأمانة بحسب السريحيين على استحداث وسائط نقل مصغرة (باصات صغيرة بين الأحياء السكنية) موجهاً دعوة للمشغلين الراغبين باستبدال الباصات المتوسطة بباصات أصغر حجماً.
وبين بأن النقل العام في أمانة عمان يتيح لأصحاب باصات "الكوستر" استبدال حافلاتهم بحافلتين نقل متوسطة "ميكروباص" حمولة 9 أشخاص ، لمساعدتهم على تخفيض كلفة المحروقات ، وعدم الانتظار لفترات طويلة أثناء التحميل بسبب قلة الركاب المتجهين من وإلى الأحياء ذات التردد الضعيف .
كما كشف السريحيين عن فكرة وسائط نقل صغيرة "سكوتر" ، حيث تأتي هذه الفكرة انطلاقاً من خطة "عمان مدينة ذكية" التي أطلقها أمين عمان .
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