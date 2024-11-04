الأمانة: نظام نقل ذكي قريباً في عمان

10:36 ص

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الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان المهندس محمد السريحيين بأن الدائرة تتجه الآن لتطبيق نظام الرقابة الإلكترونية على باصات النقل المتوسط "الكوستر" في الفترة المقبلة ، حيث سيطبق نظام النقل الذكي في هذه الباصات والتي ستمكن المواطن من الدفع إلكترونياً والتي ستكون مربوطة بالباص سريع التردد. اضافة اعلان





وأضاف عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير منظومة النقل وتسهيل حركة المواطنين ، حيث ستعمل الأمانة بحسب السريحيين على استحداث وسائط نقل مصغرة (باصات صغيرة بين الأحياء السكنية) موجهاً دعوة للمشغلين الراغبين باستبدال الباصات المتوسطة بباصات أصغر حجماً.



وبين بأن النقل العام في أمانة عمان يتيح لأصحاب باصات "الكوستر" استبدال حافلاتهم بحافلتين نقل متوسطة "ميكروباص" حمولة 9 أشخاص ، لمساعدتهم على تخفيض كلفة المحروقات ، وعدم الانتظار لفترات طويلة أثناء التحميل بسبب قلة الركاب المتجهين من وإلى الأحياء ذات التردد الضعيف .



كما كشف السريحيين عن فكرة وسائط نقل صغيرة "سكوتر" ، حيث تأتي هذه الفكرة انطلاقاً من خطة "عمان مدينة ذكية" التي أطلقها أمين عمان .



