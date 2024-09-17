الأمن السيبراني: رصدنا 2455 محاولة اختراق في المملكة خلال العام الماضي

وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن الأردن بات يحتل مركزاً متقدماً في مجال الأمن السيبراني بحسب آخر الإحصائيات التي بثها الاتحاد الدولي للاتصالات ، حيث احتل الأردن المركز 27 عالمياً في مجال الأمن السيبراني .
وأكد المحارمة بأن هذا المركز المتقدم جاء نتيجة متابعة خاصة من قبل جلالة الملك وسمو ولي العهد في هذا القطاع ، إضافة لتشاركية واسعة على صعيد جميع المؤسسات الوطنية التي كان لها دور بارز في الوصول إلى هذا المركز .
وعن أهمية الأمن السيبراني في ظل تنامي المخاطر الأمنية على شبكات الانترنت قال المحارمة بأن العالم شهد تحولاً واسعاً وإقبالاً شديداً على التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية خاصة بعد أزمة كورونا العالمية ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتشار محاولات التحايل بقصد سرقة أموال مستخدمي هذه الخدمات ، إذ تكمن أهمية الأمن السيبراني في حماية المواطنين من هذه السرقات وعمليات الاحتيال .
وبين بأن المركز الوطني للأمن السيبراني قام برصد 2455 محاولة اختراق خلال العام الماضي ، حيث تقوم فرق الاستجابة في المركز بمساعدة المؤسسات والأفراد على التصدي لهذه المحاولات ومعالجة الاختراقات ومساعدة هذه المؤسسات على استعادة البيانات والمعلومات والخدمات .
وكشف المحارمة عن تعاون كبير بين المركز الوطني للأمن السيبراني ووحدة الجرائم الإلكترونية ، حيث يتبادل الطرفان بعض القضايا والتفاصيل المتعلقة بها ، كما أن هناك تشاركية كبيرة في العمل بين الطرفين وفهم للأدوار من أجل حماية المواطن الأردني .
وأشار المحارمة إلى وجود عصابات دولية في مختلف دول العالم لاختراق المواقع على الانترنت وشن الهجمات بدافع الحصول على المال ، حيث يقوم المركز الوطني بالحد من هذه الهجمات وتقليل الخسائر المالية والمعلومات والبيانات التي يتم فقدانها بسبب هذه الهجمات .
ولفت إلى أن الأردن يعتبر حالياً مركز إقليمي للأمن السيبراني ومركز إشعاعي للتكنولوجيا في المنطقة ، وهو الأمر الذي عزاه إلى وجود شباب أردني طموح وريادي في هذا القطاع .
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