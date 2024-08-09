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الأمن العام : سقوط رافعة في ميناء العقبة وإصابة سائقها

ميناء العقبة
ميناء العقبة




 

الجمعة، 09-08-2024 02:02 م

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي


أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام بسقوط رافعة اليوم الجمعة في ميناء العقبة أثناء تنزيل حمولة باخرة واصابة سائقها . 


وأضاف الناطق باسم مديرية الأمن العام لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم إسعاف السائق إلى المستشفى، ووُصفت حالته العامة بالمتوسطة.

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