الأمن العام : سقوط رافعة في ميناء العقبة وإصابة سائقها

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي
أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام بسقوط رافعة اليوم الجمعة في ميناء العقبة أثناء تنزيل حمولة باخرة واصابة سائقها .
وأضاف الناطق باسم مديرية الأمن العام لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم إسعاف السائق إلى المستشفى، ووُصفت حالته العامة بالمتوسطة.
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