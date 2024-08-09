الأمن العام : سقوط رافعة في ميناء العقبة وإصابة سائقها

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام بسقوط رافعة اليوم الجمعة في ميناء العقبة أثناء تنزيل حمولة باخرة واصابة سائقها .



وأضاف الناطق باسم مديرية الأمن العام لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم إسعاف السائق إلى المستشفى، ووُصفت حالته العامة بالمتوسطة.