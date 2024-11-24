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الأمن العام: لا اغلاقات في الرابية والأمور عادت لطبيعتها

صورة من موقع الحدث
صورة من موقع الحدث
الأحد، 24-11-2024 07:45 ص
الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- اكدت مديرية الامن العام للوكيل الاخباري  أنه لا يوجد أي اغلاقات في منطقة الرابية والأمور عادت الى طبيعتها صباح اليوم الأحد .اضافة اعلان


 وكانت قد اعلنت مديرية الأمن العام انها تعاملت فجر الأحد مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه دورية أمنية عاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان.

واضافت في بيان إنّ شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

وبينت أنه جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني.

وأشارت مديرية الأمن العام إلى أنه أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات.
 
gnews

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