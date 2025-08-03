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الأمن العام يتعامل مع بلاغ بشأن حقيبة في عبدون

دورية الأمن العام
الأمن العام
 
الأحد، 03-08-2025 03:38 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تعاملت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، مع بلاغ ورد حول الاشتباه بحقيبة ملقاة داخل حديقة في منطقة عبدون بالعاصمة عمان.اضافة اعلان


وأكد مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري  أنه بعد التعامل مع البلاغ تبين أن الحقيبة فارغة.
 
 
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