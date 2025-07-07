الإثنين 2025-07-07 05:51 م
 

الأمن العام يخلي عمارة سكنية في إربد بسبب تصدعات وتشققات

مديرية الأمن العام
الامن العام
 
الإثنين، 07-07-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مصدر امني ان الدفاع المدني وشرطة اربد يخلون  بناية سكنية مكونة من اربع طوابق  في محافظة اربد .

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واشار المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان ذلك بسبب تصدعات ناتجة عن وجود اعمال انشائية بجانبها  وباشرت الجهات المختصة التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة .

 
 
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