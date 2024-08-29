الأمن لـ"الوكيل": لا محاولة انتحار على جسر عبدون.. والجلبة سببها حادث تصادم

وتداول مواطنون أنباء عن وجود محاولة انتحار على جسر عبدون مع ساعات صباح الخميس.
وشهد جسر عبدون عددا من محاولات الانتحار، بعض أصحابها نجحوا في محاولاتهم، وآخرون اكتفوا بالتلويح بالانتحار.
يشار الى انه ووفقاً لاحصائيات سابقة ان أكثر من 400 شخص أقدموا على الانتحار من أعلى الجسر منذ البدء بإنشائه عام 2002، لكن الجسر تم تدشينه عام 2006.
وأثار ارتفاع حالات الانتحار أو التهديد به خاصة في الأماكن العامة استياء شعبيا مطالبين بإيجاد حلول فورية لهذه الظاهرة.
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