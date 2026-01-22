الخميس 2026-01-22 02:05 م

الأمن يتعامل مع حقيبة مشبوهة في إربد

الأمن يتعامل مع حقيبة مشبوهة في اربد
مديرية الامن العام
 
الخميس، 22-01-2026 01:06 م
الوكيل الإخباري-   أفاد شهود عيان ، أن الأجهزة الأمنية تعاملت  اليوم الخميس، مع بلاغ ورد غرفة العمليات حول وجود حقيبة مشبوهة بالقرب من دوار القبة في محافظة إربد.اضافة اعلان


وأضاف شهود  العيان لـ "الوكيل الاخباري" أن الأجهزة الأمنية تحركت إلى الموقع وتبين ان  الحقيبة فارغة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الى الأردنيين.. تعرفوا على مواقع كاميرات ضبط القاء النفايات الجديد

أخبار محلية الى الأردنيين.. تعرفوا على مواقع كاميرات ضبط القاء النفايات الجديد

توقيع ميثاق مجلس السلام

عربي ودولي بمشاركة الأردن .. دافوس تشهد توقيع ميثاق مجلس السلام رسمياً

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أوقفنا 8 حروب وسنوقف حربا إضافية هي من الأصعب

ب

طب وصحة مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية علاج السرطان

ب

طب وصحة أنشطة منزلية في أوقات الفراغ تعزز صحة الدماغ

45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ت

طب وصحة اكتشاف علمي ينفي الاعتقاد بعدم قدرة القلب على الشفاء بعد النوبات

ا

منوعات سريلانكا تكشف عن أكبر ياقوتة في العالم



 






الأكثر مشاهدة