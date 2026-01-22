الأمن يتعامل مع حقيبة مشبوهة في إربد

01:06 م

الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان ، أن الأجهزة الأمنية تعاملت اليوم الخميس، مع بلاغ ورد غرفة العمليات حول وجود حقيبة مشبوهة بالقرب من دوار القبة في محافظة إربد.





وأضاف شهود العيان لـ "الوكيل الاخباري" أن الأجهزة الأمنية تحركت إلى الموقع وتبين ان الحقيبة فارغة.

