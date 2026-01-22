الأمن يتعامل مع حقيبة مشبوهة في إربد

وأضاف شهود العيان لـ "الوكيل الاخباري" أن الأجهزة الأمنية تحركت إلى الموقع وتبين ان الحقيبة فارغة.
-
أخبار متعلقة
-
بدمائهم .. كوادر الدفاع المدني والأمن العام ينتفضون لنجدة أم داخل غرف العمليات
-
الأرصاد الجوية تنفي تأثر المملكة بعاصفة ثلجية خلال الأيام المقبلة
-
وفاة طفلين وإصابة ثلاثة آخرين من عائلة واحدة إثر حريق منزل في جبل الجوفة
-
شكاوى من انقطاع فحص فيتامين B12 في مستشفى جرش الحكومي رغم أهميته الطبية
-
خطأ إداري يحرم أيتامًا من مخصصاتهم الشهرية بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر
-
الأردن .. قصة مؤثرة لإنقاذ حياة شاب باللحظات الاخيرة بعد اختناقه من صوبة غاز
-
موعد صرف رواتب الضمان الشهر الجاري
-
التربية تنفي تأجيل دوام المدارس الحكومية أو إلغاء برنامج الفاقد التعليمي