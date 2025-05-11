الأمن يلقي القبض على طرفي الخلاف بعد فيديو صادم لباص نقل طالبات مدارس

وأكد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بأن المجموعات الأمنية تحركت فور ورود البلاغ إلى الموقع، وتم ضبط طرفي الخلاف وتحويلهما إلى المركز الأمني المختص، حيث باشرت الأجهزة المعنية التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
وأشار المصدر أن التحقيقات جارية للوقوف على كافة ملابسات الحادثة .
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