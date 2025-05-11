الأمن يلقي القبض على طرفي الخلاف بعد فيديو صادم لباص نقل طالبات مدارس

02:15 م

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الوكيل الإخباري- وقع صباح اليوم خلاف بين عدد من سائقي المركبات الخصوصية (الباصات الصغيرة) المخصصة لنقل الطالبات إلى المدارس في منطقة طبربور بالعاصمة عمّان، تطوّر إلى مطاردة بين السائقين أثناء تحميل الطالبات، في مشهد أثار الهلع والخوف بين الطالبات والمارة، وفق ما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





وأكد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بأن المجموعات الأمنية تحركت فور ورود البلاغ إلى الموقع، وتم ضبط طرفي الخلاف وتحويلهما إلى المركز الأمني المختص، حيث باشرت الأجهزة المعنية التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.



وأشار المصدر أن التحقيقات جارية للوقوف على كافة ملابسات الحادثة .