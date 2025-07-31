الأمن يوضح تفاصيل محاولة فتاة الانتحار من أعلى جسر عبدون

وأضاف المصدر لـ"الوكيل الإخباري" أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور إلى الموقع، وتمكنت من ثني الفتاة عن محاولة الانتحار، حيث تم اصطحابها إلى المركز الأمني المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها، وفق الأصول.
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