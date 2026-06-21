الأنظار تتجه نحو فجر الثلاثاء.. فهل يفعلوها النشامى؟

وكان المنتخب الأردني قد سجل حضوره التاريخي الأول في كأس العالم خلال المباراة الافتتاحية أمام النمسا، حيث تمكن من إحراز أول هدف أردني في تاريخ البطولة عن طريق اللاعب علي علوان، في خطوة شكلت محطة مهمة في مسيرة الكرة الأردنية رغم خسارة اللقاء بنتيجة 3-1.
وتكتسب المواجهة المقبلة أهمية كبيرة بالنسبة للنشامى، إذ تمثل فرصة لتعزيز الحظوظ في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي، خاصة بعد الأداء القتالي والروح العالية التي أظهرها اللاعبون خلال الظهور الأول على المسرح العالمي.
ويدخل النشامى اللقاء بطموحات كبيرة وآمال جماهيرية واسعة لمواصلة كتابة التاريخ، فيما يبقى الهدف الأبرز تحقيق نتيجة إيجابية تمنح الأردن أول فوز مونديالي وتبقي حلم التأهل قائما في أول مشاركة له بكأس العالم.
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