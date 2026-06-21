الأنظار تتجه نحو فجر الثلاثاء.. فهل يفعلوها النشامى؟

06:43 م

الوكيل الإخباري- تتجه أنظار الجماهير الأردنية إلى المواجهة المرتقبة للمنتخب الوطني لكرة القدم أمام المنتخب الجزائري ضمن منافسات الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026، وسط آمال كبيرة بأن ينجح النشامى في تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات الأردن بالمونديال. اضافة اعلان





وكان المنتخب الأردني قد سجل حضوره التاريخي الأول في كأس العالم خلال المباراة الافتتاحية أمام النمسا، حيث تمكن من إحراز أول هدف أردني في تاريخ البطولة عن طريق اللاعب علي علوان، في خطوة شكلت محطة مهمة في مسيرة الكرة الأردنية رغم خسارة اللقاء بنتيجة 3-1.



وتكتسب المواجهة المقبلة أهمية كبيرة بالنسبة للنشامى، إذ تمثل فرصة لتعزيز الحظوظ في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي، خاصة بعد الأداء القتالي والروح العالية التي أظهرها اللاعبون خلال الظهور الأول على المسرح العالمي.



ويدخل النشامى اللقاء بطموحات كبيرة وآمال جماهيرية واسعة لمواصلة كتابة التاريخ، فيما يبقى الهدف الأبرز تحقيق نتيجة إيجابية تمنح الأردن أول فوز مونديالي وتبقي حلم التأهل قائما في أول مشاركة له بكأس العالم.





