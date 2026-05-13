الأوبئة: "ابن حتوتة" سافر بالجواز التركي وسيتم نقله إلى تركيا لقضاء فترة الحجر

الوكيل الإخباري - أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، جاهزية الأردن لاستقبال الرحالة الأردني قاسم الحتو المعروف بـ"ابن حتوتة"، في حال رغبته بالعودة إلى المملكة وقضاء فترة الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابته بفيروس "هانتا".

وقال البلبيسي، خلال حديثه عبر برنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا، اليوم الأربعاء، إن المركز تابع حالة اليوتيوبر "ابن حتوتة" حيث تبين انه سافر على متن السفينة السياحية التي سُجل فيها اصابات فايروس "هانتا" مستخدماً الجواز التركي، حيث سيتم نقله إلى تركيا لقضاء فترة الحجر الصحي هناك وفقاً للإجراء المتبع.



وأضاف البلبيسي أن الأردن مستعد لاستقباله في أي وقت، مبيناً أن فترة الحجر الصحي تصل إلى 45 يوماً، وهي أطول فترة حضانة محتملة للمرض.