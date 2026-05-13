الأربعاء 2026-05-13 12:38 م

الأوبئة: "ابن حتوتة" سافر بالجواز التركي وسيتم نقله إلى تركيا لقضاء فترة الحجر

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 13-05-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري - أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، جاهزية الأردن لاستقبال الرحالة الأردني قاسم الحتو المعروف بـ"ابن حتوتة"، في حال رغبته بالعودة إلى المملكة وقضاء فترة الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابته بفيروس "هانتا".

اضافة اعلان


وقال البلبيسي، خلال حديثه عبر برنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا، اليوم الأربعاء، إن المركز تابع حالة اليوتيوبر "ابن حتوتة" حيث تبين انه سافر على متن السفينة السياحية التي سُجل فيها اصابات فايروس "هانتا" مستخدماً الجواز التركي، حيث سيتم نقله إلى تركيا لقضاء فترة الحجر الصحي هناك وفقاً للإجراء المتبع.


وأضاف البلبيسي أن الأردن مستعد لاستقباله في أي وقت، مبيناً أن فترة الحجر الصحي  تصل إلى 45 يوماً، وهي أطول فترة حضانة محتملة للمرض.


وأشار إلى أن الإجراءات الصحية المتبعة تهدف إلى ضمان سلامة المصاب والمجتمع، والتأكد من خلوه من الفيروس قبل الاختلاط بالآخرين.

 

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عبر سوريا .. وصول 32 ألف رأس ماشية من رومانيا في طريقها إلى الأردن

أخبار محلية عبر سوريا .. وصول 32 ألف رأس ماشية من رومانيا في طريقها إلى الأردن

ل

أخبار محلية مكافحة الفساد تستدعي النائب العماوي

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار نهاية الأسبوع

الطقس الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار نهاية الأسبوع

ب

أخبار محلية صرف عيدية 50 دينارا لهذه الفئة من المواطنين

إسرائيل تواصل استهداف البنى التحتية لحزب الله جنوبي لبنان

عربي ودولي إسرائيل تواصل استهداف البنى التحتية لحزب الله جنوبي لبنان

هاني شاكر

فن ومشاهير بكلمات مؤثرة.. نجل الفنان هاني شاكر يكسر صمته ويوجّه رسالة للجمهور

إيطاليا تعلن إرسال كاسحات ألغام إلى محيط الخليج بشروط سياسية صارمة

عربي ودولي إيطاليا تعلن إرسال كاسحات ألغام إلى محيط الخليج بشروط سياسية صارمة

تعبيرية

طب وصحة قد تُغيّر شكل الوجه.. احذروا عادة شائعة أثناء نوم الأطفال



 
 






الأكثر مشاهدة

 