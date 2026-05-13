الأوبئة: "ابن حتوتة" سافر بالجواز التركي وسيتم نقله إلى تركيا لقضاء فترة الحجر

وقال البلبيسي، خلال حديثه عبر برنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا، اليوم الأربعاء، إن المركز تابع حالة اليوتيوبر "ابن حتوتة" حيث تبين انه سافر على متن السفينة السياحية التي سُجل فيها اصابات فايروس "هانتا" مستخدماً الجواز التركي، حيث سيتم نقله إلى تركيا لقضاء فترة الحجر الصحي هناك وفقاً للإجراء المتبع.
وأضاف البلبيسي أن الأردن مستعد لاستقباله في أي وقت، مبيناً أن فترة الحجر الصحي تصل إلى 45 يوماً، وهي أطول فترة حضانة محتملة للمرض.
وأشار إلى أن الإجراءات الصحية المتبعة تهدف إلى ضمان سلامة المصاب والمجتمع، والتأكد من خلوه من الفيروس قبل الاختلاط بالآخرين.
