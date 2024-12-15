الأوبئة: مراجعات المستشفيات بسبب الأمراض التنفسية ضمن معدلها الطبيعي ولا فيروسات جديدة

11:18 ص

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي أن معدل المراجعة والدخول للمستشفيات بسبب الأمراض التنفسية ضمن معدلاته الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة . اضافة اعلان





وقال البلبيسي لـ "الوكيل الاخباري" أن الأمراض التنفسية الدراجة حالياً هي الإنفلونزا ، والفيروس التنفسي المخلوي البشري "RSV" والذي يسبب التهاباً في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو مرض شائع للغاية في هذا الوقت.



وبين البلبيسي أن الزيادة في أعداد المصابين بالإنفلونزا في هذه الفترة من العام ضمن المعدل الطبيعي المتوقع خلال هذه الفترة .



كما لفت إلى أن التغير المناخي الجاري حول العالم هو ما أدى إلى ارتفاع الأعداد بين المصابين في هذه الفترة من السنة ، لافتاً إلى أن السنوات الماضية كانت تشهد ارتفاع الأعداد بين المصابين بالإنفلونزا في أشهر مبكرة من الشتاء.



يشار إلى ان الفيروس التنفسي المخلوي البشري "RSV" هو فيروس شائع ويسبب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي خصوصاً لدى الأطفال ، وتتلخص اعراضه بسيلان الأنف أو احتقانه ، السعال الجاف، الحمى، التهاب الحلق، العُطاس، والصداع.



