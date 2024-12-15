 
الأحد 2024-12-15 12:54 م
 

الأوبئة: مراجعات المستشفيات بسبب الأمراض التنفسية ضمن معدلها الطبيعي ولا فيروسات جديدة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 15-12-2024 11:18 ص
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي أن معدل المراجعة والدخول  للمستشفيات بسبب الأمراض التنفسية ضمن معدلاته الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة .اضافة اعلان


وقال البلبيسي لـ "الوكيل الاخباري" أن الأمراض التنفسية الدراجة حالياً هي الإنفلونزا ، والفيروس التنفسي المخلوي البشري "RSV" والذي يسبب التهاباً في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو مرض شائع للغاية في هذا الوقت.

وبين البلبيسي أن الزيادة في أعداد المصابين بالإنفلونزا في هذه الفترة من العام ضمن المعدل الطبيعي المتوقع خلال هذه الفترة .

كما لفت إلى أن التغير المناخي الجاري حول العالم هو ما أدى إلى ارتفاع الأعداد بين المصابين في هذه الفترة من السنة ، لافتاً إلى أن السنوات الماضية كانت تشهد ارتفاع الأعداد بين المصابين بالإنفلونزا في أشهر مبكرة من الشتاء.

يشار إلى ان الفيروس التنفسي المخلوي البشري "RSV"  هو فيروس شائع ويسبب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي خصوصاً لدى الأطفال ، وتتلخص اعراضه بسيلان الأنف أو احتقانه ، السعال الجاف، الحمى، التهاب الحلق، العُطاس، والصداع.
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من استقبال ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله في دولة الكويت الشقيقة

أخبار محلية ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية

ا

أخبار محلية استحداث وحدات إدارية في مديريات الضريبة لمتابعة الالتزام بالفوترة

صورة جوية للعاصمة عمان

خاص بالوكيل الإحصاءات: انطلاق مرحلة "الحزم" الأسبوع القادم لأكبر تعداد بتاريخ الأردن

لا

منوعات العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

ا

أخبار محلية الأردن يدرس استخدام الطاقة النووية لتحلية وضخ المياه

المضبوطات في العملية

أخبار محلية ارتبطوا بعصابات إقليمية.. قوة خاصة تلقي القبض على ثلاثة مطلوبين خطرين

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية اتفاقية تعاون لدعم المهارات التقنية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير العدل وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين



 




الأكثر مشاهدة