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الإحصاءات: موظفوا التعداد العام سيحملون هويات للتعريف بهم

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
الأحد، 27-10-2024 08:53 ص
الوكيل الإخباري-  كشف مصدر في دائرة الإحصاءات العامة آخر المستجدات المتعلقة بعملية الإحصاء الكبيرة التي تجهز لها الدائرة العام القادم .اضافة اعلان


وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن أول عملية مرتبطة بالإحصاء قد أنجزت مكتبياً وتم تجهيزها ، مشيراً بأن الأيام القادمة ستشهد تطبيق عملية "الحزم" في شوارع المملكة وبدء حصر البلوكات المنزلية .

ولفت بأن عملية الحزم تختص بحزم البلوكات من خلال تمييز المنازل وتجنب إحصاءها أكثر من مرة ، أو إغفالها من عملية الإحصاء ، حيث يتكون البلوك الواحد من 100 منزل .

وأشار إلى أن عملية الإحصاء السابقة ضمت حزم 19 ألف بلوك في الممكلة ، ومن المتوقع أن تضم عملية الحزم للإحصاء القادم على 23 ألف بلوك منزلي في الأردن .

وبيّن بأن موظفي الدائرة سيحملون هوية إحصائية تمكنهم من التواصل مع المواطن والتعريف عن أنفسهم وعدم ورود إشكاليات في الحصول على المعلومة وتمريرها بين المواطن والدائرة خلال عملية الإحصاء .
 
gnews

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