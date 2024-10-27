الإحصاءات: موظفوا التعداد العام سيحملون هويات للتعريف بهم

وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن أول عملية مرتبطة بالإحصاء قد أنجزت مكتبياً وتم تجهيزها ، مشيراً بأن الأيام القادمة ستشهد تطبيق عملية "الحزم" في شوارع المملكة وبدء حصر البلوكات المنزلية .
ولفت بأن عملية الحزم تختص بحزم البلوكات من خلال تمييز المنازل وتجنب إحصاءها أكثر من مرة ، أو إغفالها من عملية الإحصاء ، حيث يتكون البلوك الواحد من 100 منزل .
وأشار إلى أن عملية الإحصاء السابقة ضمت حزم 19 ألف بلوك في الممكلة ، ومن المتوقع أن تضم عملية الحزم للإحصاء القادم على 23 ألف بلوك منزلي في الأردن .
وبيّن بأن موظفي الدائرة سيحملون هوية إحصائية تمكنهم من التواصل مع المواطن والتعريف عن أنفسهم وعدم ورود إشكاليات في الحصول على المعلومة وتمريرها بين المواطن والدائرة خلال عملية الإحصاء .
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان: الكلاب الضالة المزعجة للمواطنين مسألة وقت
-
الزلازل الأردني : هزة ارضية على بُعد 65 كلم من الحدود الأردنية
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
-
مطالبة بعودة التوقيت الشتوي في الاردن - وثيقة
-
محلل سياسي: تفاهمات سبقت الرد الإسرائيلي وسط توقعات بعدم رد إيران
-
الصناعة والتجارة: المخزون الغذائي في الأردن آمن
-
بعد تلويحهم بالاعتصام .. وزيرة النقل تجتمع بمشغلي النقل العام الاحد
-
الأرصاد: لا منخفضات جوية لنهاية الشهر الحالي وأمطار خفيفة بهذا الموعد!