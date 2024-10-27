الإحصاءات: موظفوا التعداد العام سيحملون هويات للتعريف بهم

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الوكيل الإخباري- كشف مصدر في دائرة الإحصاءات العامة آخر المستجدات المتعلقة بعملية الإحصاء الكبيرة التي تجهز لها الدائرة العام القادم . اضافة اعلان





وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن أول عملية مرتبطة بالإحصاء قد أنجزت مكتبياً وتم تجهيزها ، مشيراً بأن الأيام القادمة ستشهد تطبيق عملية "الحزم" في شوارع المملكة وبدء حصر البلوكات المنزلية .



ولفت بأن عملية الحزم تختص بحزم البلوكات من خلال تمييز المنازل وتجنب إحصاءها أكثر من مرة ، أو إغفالها من عملية الإحصاء ، حيث يتكون البلوك الواحد من 100 منزل .



وأشار إلى أن عملية الإحصاء السابقة ضمت حزم 19 ألف بلوك في الممكلة ، ومن المتوقع أن تضم عملية الحزم للإحصاء القادم على 23 ألف بلوك منزلي في الأردن .



وبيّن بأن موظفي الدائرة سيحملون هوية إحصائية تمكنهم من التواصل مع المواطن والتعريف عن أنفسهم وعدم ورود إشكاليات في الحصول على المعلومة وتمريرها بين المواطن والدائرة خلال عملية الإحصاء .



