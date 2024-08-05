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الإدارة المحلية: قرار اغلاق المحال التجارية بوقت محدد لا يشمل المحافظات

محل تجاري
محل تجاري




 

الإثنين، 05-08-2024 03:07 م
 الوكيل الإخباري-   تيماء عبيدات

كشف امين عام وزارة الادارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال ابو عرابي ان قرار اغلاق المحال التجارية بوقت محدد والذي سيبدأ مطلع شهر تشرين الثاني لا يشمل المحافظات .

وقال ابو عرابي لـ "الوكيل الاخباري"  انه سيتم دراسة القرار بطريقة مهنية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعد مرور  3 أشهر من بدء اغلاق المحلات التجارية في العاصمة عمان، مبينا ان الأمر متعلق بالتجربة.

وأوضح أنه سيتم دراسة آثار القرار على أصحاب المحلات التجارية وأنواع القطاعات التي من الممكن تطبيق القرار عليها.
gnews

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