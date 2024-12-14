الإعلان عن وفاة جديدة بحريق دار المسنين في عمّان

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن السيدة كانت على جهاز التنفس الصناعي في مستشفى البشير إثر تعرضها للاختناق إثر الحريق الذي نشب فجر أمس الجمعة في دار المسنين.
وأضاف أن غالبية الحالات التي أدخلت أمس وكانت حالتها حرجة أصبحت حالتها جيدة وتمت إزالة أجهزة التنفس الصناعي عنها في حين بقيت حالتين تحت التنفس الصناعي.
وكان توفي حتى أمس الجمعة، 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شبّ في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرّة البيضاء - دار ضيافة المسنين وفق ما أعلنت عنه وزارة التنمية الاجتماعية.
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