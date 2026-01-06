الاتحاد الأردني للتأمين: لا علاقة للسماسرة بإجراءات الترخيص أو التأمين

وبيّن كلوب لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن بعض المواطنين قد يتعرضون لاستيفاء مبالغ مالية من قبل "سماسرة"، ما يؤدي إلى عدم إدخال هذه الدفعات إلى النظام الإلكتروني.
وأكد أنه لا يوجد أي "مكتب خدمات” معني بشؤون الترخيص خارج حرم إدارات الترخيص الرسمية.
وأوضح كلوب أن بعض السماسرة استوفوا مبالغ مالية بهدف التأمين الشامل ولا يتم ادخالها إلى نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وأشار إلى أنه جرى ربط جميع الإصدارات التأمينية بنظام موحد اعتبارا من 1/1/2025، ما أسهم في ضبط الإجراءات والحد من التجاوزات.
كما أكد أن البنك المركزي كان قد ألغى قبل نحو 3 سنوات نوعًا من التأمين يعرف باسم “الخسارة الكلية”، والذي كان يُباع خارج النظام، لكونه استُخدم من قبل بعض الجهات كوسيلة للاحتيال على المواطنين الذين كانوا يظنون أنها جهات رسمية.
وبين أن مستوى الاحتيال انخفض بشكل واضح بعد التحول الإلكتروني، رغم استمرار بعض الممارسات الفردية التي تعتمد على تقاضي مبالغ إضافية تحت مسمى “بدل خدمة”.
