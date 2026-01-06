الاتحاد الأردني للتأمين: لا علاقة للسماسرة بإجراءات الترخيص أو التأمين

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور مؤيد كلوب، إن أي مواطن يقوم بتسديد قيمة “الكروكة” بشكل رسمي يتم توثيق العملية على النظام الموحد، ولا يحق لأي شركة تأمين مطالبته مجددًا بالمبلغ.

وبيّن كلوب لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن بعض المواطنين قد يتعرضون لاستيفاء مبالغ مالية من قبل "سماسرة"، ما يؤدي إلى عدم إدخال هذه الدفعات إلى النظام الإلكتروني.



وأكد أنه لا يوجد أي "مكتب خدمات” معني بشؤون الترخيص خارج حرم إدارات الترخيص الرسمية.



وأوضح كلوب أن بعض السماسرة استوفوا مبالغ مالية بهدف التأمين الشامل ولا يتم ادخالها إلى نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين.



وأشار إلى أنه جرى ربط جميع الإصدارات التأمينية بنظام موحد اعتبارا من 1/1/2025، ما أسهم في ضبط الإجراءات والحد من التجاوزات.