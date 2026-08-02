الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر الحالي

وبحسب التقديرات الفلكية، فمن المتوقع أن توافق ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 آب 2026، إلا أن الموعد الرسمي للعطلة سيُحدد بعد صدور بلاغ من رئاسة الوزراء.
وتكتسب المناسبة مكانة دينية خاصة في الأردن، إذ تشهد المساجد والمؤسسات المختلفة تنظيم محاضرات وندوات وفعاليات دينية، إلى جانب برامج توعوية تُحيي السيرة النبوية وتُبرز القيم الإسلامية التي تمثلها هذه الذكرى.
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