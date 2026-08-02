الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- يترقب الأردنيون عطلةً رسميةً خلال شهر آب الحالي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تُعد من المناسبات الدينية الرسمية التي تُعطل فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.

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وبحسب التقديرات الفلكية، فمن المتوقع أن توافق ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 آب 2026، إلا أن الموعد الرسمي للعطلة سيُحدد بعد صدور بلاغ من رئاسة الوزراء.