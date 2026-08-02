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الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر الحالي

عطلة
الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر الحالي
 
الأحد، 02-08-2026 12:13 م

الوكيل الإخباري-   يترقب الأردنيون عطلةً رسميةً خلال شهر آب الحالي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تُعد من المناسبات الدينية الرسمية التي تُعطل فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.

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وبحسب التقديرات الفلكية، فمن المتوقع أن توافق ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 آب 2026، إلا أن الموعد الرسمي للعطلة سيُحدد بعد صدور بلاغ من رئاسة الوزراء.


وتكتسب المناسبة مكانة دينية خاصة في الأردن، إذ تشهد المساجد والمؤسسات المختلفة تنظيم محاضرات وندوات وفعاليات دينية، إلى جانب برامج توعوية تُحيي السيرة النبوية وتُبرز القيم الإسلامية التي تمثلها هذه الذكرى.

 
 


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