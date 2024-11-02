 
السبت 2024-11-02 03:10 م
 

الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر القادم

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 02-11-2024 02:31 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- تبقى للاردنيين يوم عطلة رسمية خلال العام الحالي 2024 .

اضافة اعلان

 

وذلك وفق رصد موقع الوكيل الاخباري بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويصادف في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام .

 
gnews

أحدث الأخبار

البحر الميت

أخبار محلية إطلاق نار على كهرباء طريق البحر الميت يعطل الإنارة

قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء مداهمة في شمال الضفة الغربية المحتلة

فلسطين حماس تحذر من خطورة مخططات إسرائيل لتهجير فلسطينيي الضفة

م

عربي ودولي مدفيديف يوجه رسالة جديدة بشأن استخدام روسيا للسلاح النووي

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

ت

عربي ودولي ترامب يشكك في مقدرة هاريس على التعامل مع روسيا والصين

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس تحذير من الارصاد بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القادمة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة

ا

اقتصاد محلي بحث تطوير الشراكة الصناعية والتجارية بين الأردن ومصر



 


الأكثر مشاهدة