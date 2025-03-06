الاردنيون على موعد مع عطلة لمدة 4 ايام

عيد الاستقلال: يوم الأحد، 25 أيار، عطلة وطنية تحتفي بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
عيد الأضحى المبارك: ويتوقع أن تكون بدءًا من الخميس، 5 حزيران، وتستمر حتى الاثنين، 9 حزيران.
رأس السنة الهجرية: يوم الخميس، 26 حزيران ، عطلة رسمية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.
المولد النبوي الشريف: ويتوقع ان تصادف يوم الخميس، 4 سبتمبر، عطلة رسمية لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
عيد الميلاد المجيد: يوم الخميس، 25 ديسمبر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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