 
الخميس 2025-03-06 04:05 م
 

الاردنيون على موعد مع عطلة لمدة 4 ايام

عطلة
عطلة
 
الخميس، 06-03-2025 03:51 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  من المرجح ان  تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك في الاردن لعام 2025/1446  يوم الأحد، 30 آذار ، وتستمر حتى الأربعاء، 2 أبريل .

اضافة اعلان

  

 ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري تكون العطل الرسمية المتبقية في الأردن لعام 2025 ، على النحو التالي : 

 

عيد العمال: يوم الخميس، 1 أيار ، عطلة رسمية مخصصة لتكريم العاملين في مختلف القطاعات.

عيد الاستقلال: يوم الأحد، 25 أيار، عطلة وطنية تحتفي بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

عيد الأضحى المبارك: ويتوقع أن تكون بدءًا من الخميس، 5 حزيران، وتستمر حتى الاثنين، 9 حزيران.

رأس السنة الهجرية: يوم الخميس، 26 حزيران ، عطلة رسمية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

المولد النبوي الشريف: ويتوقع ان تصادف يوم الخميس، 4 سبتمبر، عطلة رسمية لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

عيد الميلاد المجيد: يوم الخميس، 25 ديسمبر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأعيان

شؤون برلمانية "طاقة الأعيان" تبحث واقع قطاع التعدين

عطلة

خاص بالوكيل الاردنيون على موعد مع عطلة لمدة 4 ايام

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي العبداللات

ت

طب وصحة أضرار الإفراط في شرب المياه بعد السحور على صحة الجسم

و

المرأة والجمال أفضل طرق للتخلص من السيلوليت: نصائح فعّالة لتحسين مظهر الجلد

ران

أخبار الشركات سلسلة ‘Galaxy Buds3’ تمنح المستخدمين تجربة صوتية متناغمة مع سلسلة ‘Galaxy S25’

الطالب محمد الحميدي

أخبار محلية لجنة التحقيق بحادثة حرق الطالب محمد تتخذ قرارات ضد مدير المدرسة وعدد من الإداريين - تفاصيل

مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية

خاص بالوكيل مرصد الزلازل : زلزال يضرب خليج العقبة



 
 



 

الأكثر مشاهدة