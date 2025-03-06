الاردنيون على موعد مع عطلة لمدة 4 ايام

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - من المرجح ان تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك في الاردن لعام 2025/1446 يوم الأحد، 30 آذار ، وتستمر حتى الأربعاء، 2 أبريل .

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ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري تكون العطل الرسمية المتبقية في الأردن لعام 2025 ، على النحو التالي :