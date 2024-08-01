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الاردنيون على موعد مع يومين عطلة رسمية الشهر القادم

العاصمة عمان
العاصمة عمان




 

الخميس، 01-08-2024 11:31 ص

 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ينتظر الاردنيون يومين عطلة رسمية الشهر القادم  أيلول / سبتمبر ، وفق رصد موقع الوكيل الاخباري .

 

1 - يوم الانتخابات النيابية الموافق 10 أيلول / سبتمبر (الثلاثاء) وتقره الحكومة لاعطاء المجال أمام الناخبين لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم.

2 - ذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 15 أيلول / سبتمبر (الأحد). 

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