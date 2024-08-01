الاردنيون على موعد مع يومين عطلة رسمية الشهر القادم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ينتظر الاردنيون يومين عطلة رسمية الشهر القادم أيلول / سبتمبر ، وفق رصد موقع الوكيل الاخباري .

1 - يوم الانتخابات النيابية الموافق 10 أيلول / سبتمبر (الثلاثاء) وتقره الحكومة لاعطاء المجال أمام الناخبين لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم.



2 - ذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 15 أيلول / سبتمبر (الأحد).