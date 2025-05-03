السبت 2025-05-03 11:49 ص
 

الاردنيون على موعد مع يوم عطلة رسمية

عطلة
عطلة
 
السبت، 03-05-2025 09:42 ص
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   ينتظر الأردنيون يوم  عطلة رسمية  اخر الشهر الحالي وسيكون  يوم الأحد، 25 أيار، وهو يوم عطلة وطنية تحتفي بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان


وسيصدر خلال الايام القادمة بلاغ رسمي من رئيس الوزراء  بتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بهذه المناسبة .
 
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