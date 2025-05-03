الاردنيون على موعد مع يوم عطلة رسمية

وسيصدر خلال الايام القادمة بلاغ رسمي من رئيس الوزراء بتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بهذه المناسبة .
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