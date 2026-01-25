الأحد 2026-01-25 10:31 م

الاردن .. عشرات المواطنين يشكون فقدان شحنات بقيمة تصل إلى 60 ألف دينار

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 25-01-2026 09:17 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تقدّم عشرات المواطنين لموقع الوكيل الاخباري بشكوى جماعية بعد تعرّضهم لفقدان شحناتهم لدى إحدى شركات الشحن، حيث أكد المتضررون أنهم لم يستلموا أيًّا من شحناتهم حتى الآن، رغم مرور فترات طويلة على إرسالها.اضافة اعلان


وبحسب المتضررين، يتراوح عدد الشحنات المفقودة بين 70 إلى 80 شحنة تعود لأشخاص مختلفين، وبقيمة إجمالية تقديرية تتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف دينار، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة وأضرار نفسية ومعنوية لأصحابها.

وأوضح المتضررون أنهم عالقون منذ أشهر بين صاحب شركة الشحن من جهة، والسائق من جهة أخرى، حيث يلقي كل طرف المسؤولية على الآخر، دون الوصول إلى أي حل فعلي أو تحمّل واضح للمسؤولية، رغم المتابعات المتكررة.

وأشار عدد منهم انهم تقدموا بشكوى لدى الجهات الأمنية، إلا أن ذلك لم يسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، في حين تتضارب أقوال السائق بشأن مصير الشحنات، إذ ذكر في أكثر من مرة أن الأمانات موجودة في منطقة القريات، دون أن يقدّم أي معلومات دقيقة عن موقعها أو ما يثبت ذلك.

وأكد المتضررون أن استمرار الغموض وغياب الشفافية ألحق بهم أذى معنويًا كبيرًا، حيث أصبحوا عرضة للتشكيك والاتهام، الأمر الذي انعكس سلبًا على سمعتهم، إضافة إلى الخسائر المالية التي تكبدوها.

وطالب المتضررون الجهات المعنية ووسائل الإعلام بالتدخل لكشف ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات، وضمان استعادة الحقوق، مؤكدين استعدادهم لتزويد أي جهة مختصة بجميع الوثائق وأرقام الشحنات والتفاصيل اللازمة لدعم القضية.
 
 


