السبت 2026-02-07 08:30 م

الاردن .. مقترح بتعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعياً

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
السبت، 07-02-2026 06:21 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قالت مصادر رسمية لموقع الوكيل الاخباري  إن الحكومة تدرس مقترحا يقضي بتعطيل المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا.اضافة اعلان


وأكدت المصادر أنّ المقترح ما يزال فكرة متداولة وفي مراحله الأولية من الدراسة، مشيرة إلى أنّ من المبكر الحديث عن أي قرار بهذا الشأن أو تحديد آليات تطبيقه.

 
 


