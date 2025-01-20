الارصاد تحسم الجدل حول العاصفة الثلجية نهاية الشهر

وشدد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري على أهمية عدم اعتماد أي معلومات جوية لا تصدر عن إدارة الأرصاد الجوية، لافتًا إلى أن الكثير من المعلومات المتداولة التي تحمل طابع التهويل تكون بهدف جذب الانتباه أو لأغراض تجارية بحتة.
إدارة الأرصاد الجوية تهيب بالجميع استقاء المعلومات الجوية من مصادرها الرسمية لتجنب الإشاعات والتضليل.
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