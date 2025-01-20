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الارصاد تحسم الجدل حول العاصفة الثلجية نهاية الشهر

ثلوج
ثلوج
الإثنين، 20-01-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، انه لا صحة لما يتم تداوله بأن هناك عاصفة ثلجية سوف تؤثر على المملكة حتى نهاية الشهر الحالي .

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وشدد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري على أهمية عدم اعتماد أي معلومات جوية لا تصدر عن إدارة الأرصاد الجوية، لافتًا إلى أن الكثير من المعلومات المتداولة التي تحمل طابع التهويل تكون بهدف جذب الانتباه أو لأغراض تجارية بحتة.

إدارة الأرصاد الجوية تهيب بالجميع استقاء المعلومات الجوية من مصادرها الرسمية لتجنب الإشاعات والتضليل.

 
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