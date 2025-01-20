الارصاد تحسم الجدل حول العاصفة الثلجية نهاية الشهر

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، انه لا صحة لما يتم تداوله بأن هناك عاصفة ثلجية سوف تؤثر على المملكة حتى نهاية الشهر الحالي .

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