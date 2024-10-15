الاعتداء على طبيب في مستشفى الأمير حسين بالبقعة

وفي التفاصيل أن المريض دخل إلى طوارئ المستشفى بصحبة المرافق ، وذلك بسبب آلام مفاجئة في الصدر ، الأمر الذي استدعى التعامل مع الحالة بسرعة وإفراغ أحد الأسرة في الطوارئ لبدء الفحوصات والوقوف على حالة المريض .
وحصل بعد ذلك خلاف بين الطبيب والمرافق حول تسجيل الفحوصات المطلوبة للمريض على نظام المستشفى وفق العادة .
وعقب رفض الطبيب الموافقة على طلب المرافق ، قام المرافق بسحب يد الطبيب وتوجيه لكمة قوية أسفل عين الطبيب مسبباً له جرحاً "رضياً" استدعى تدخلاً جراحياً وفقاً لحديث الدكتور.
وأفاد الطبيب بأنه تقدم فوراً بشكوى رسمية عبر مندوب الأمن العام في المستشفى .
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