الاعتداء على طبيب في مستشفى الأمير حسين بالبقعة

الوكيل الإخباري- اعتدى أحد مرافقي المرضى على طبيب مناوب في مستشفى الأمير حسين بمنقطة البقعة مساء أمس الاثنين ، مسبباً له جرحاً "رضياً" تحت العين بلكمة قوية .



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