الامن العام : التواجد الامني في السلط جولات اعتيادية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف مصدر أمني حول ما شاهده مواطنون من تواجد للأجهزة الأمنية في مدينة السلط.

اضافة اعلان



وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إن تواجد آليات الأجهزة الأمنية، ضمن جولات اعتيادية للأجهزة الأمنية داخل المحافظات.