الامن العام : العثور على جثة شاب في اربد ومباشرة التحقيقات

09:50 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/720203 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مصدر أمني بأن بلاغاً ورد مساء الثلاثاء يفيد بالعثور على شاب عشريني متوفياً داخل منزله بلواء الطيبة. اضافة اعلان





وأضاف المصدر لموقع الوكيل الاخباري بأنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي في إقليم الشمال لتحديد سبب الوفاة.