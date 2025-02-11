 
الثلاثاء 2025-02-11 10:03 م
 

الامن العام : العثور على جثة شاب في اربد ومباشرة التحقيقات

دورية الأمن العام
الامن العام
الثلاثاء، 11-02-2025 09:50 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قال مصدر أمني  بأن بلاغاً ورد مساء الثلاثاء يفيد بالعثور على شاب عشريني متوفياً داخل منزله بلواء الطيبة.اضافة اعلان


وأضاف المصدر لموقع الوكيل الاخباري  بأنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي في إقليم الشمال لتحديد سبب الوفاة.
 
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