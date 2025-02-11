الامن العام : العثور على جثة شاب في اربد ومباشرة التحقيقات

وأضاف المصدر لموقع الوكيل الاخباري بأنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي في إقليم الشمال لتحديد سبب الوفاة.
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