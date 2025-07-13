الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً اسفل جسر عبدون

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على جثة شاب عشريني متوفياً اسفل جسر عبدون .

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