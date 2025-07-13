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الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً اسفل جسر عبدون

جسر عبدون
جسر عبدون
 
الأحد، 13-07-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على جثة شاب عشريني متوفياً اسفل جسر عبدون .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تواجدت المجموعات الأمنية والطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبوشرت التحقيقات.

 
 
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