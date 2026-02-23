الامن العام : العثور على جثة متفحمة أسفل جسر عبدون

ووفق مصدر أمني، تحركت على الفور المجموعات الأمنية وكوادر الدفاع المدني إلى الموقع، حيث تم فرض طوق أمني في المكان، وبوشرت الإجراءات الأولية اللازمة، بانتظار حضور الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة.
وأكد المصدر أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة وكشف تفاصيلها.
