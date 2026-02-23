الإثنين 2026-02-23 02:10 ص

الامن العام : العثور على جثة متفحمة أسفل جسر عبدون

مديرية الأمن العام
الإثنين، 23-02-2026 12:05 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ورد بلاغ مساء اليوم إلى غرفة عمليات شرطة وسط عمان يفيد بوجود جثة متفحمة لشاب أسفل جسر عبدون في عمان.

ووفق مصدر أمني، تحركت على الفور المجموعات الأمنية وكوادر الدفاع المدني إلى الموقع، حيث تم فرض طوق أمني في المكان، وبوشرت الإجراءات الأولية اللازمة، بانتظار حضور الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة.


وأكد المصدر أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة وكشف تفاصيلها.

 
 


