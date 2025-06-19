الخميس 2025-06-19 08:12 م
 

الامن العام : العثور على جثة مواطن داخل منزل بإربد ومباشرة التحقيقات

دورية الأمن العام
الامن العام
 
الخميس، 19-06-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-   عثر  صباح اليوم على شخص يبلغ من العمر  ١٨ عام متوفيا داخل منزل ذويه في منطقة الاشرفية بمحافظة اربد .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم تحويل الجثة الى مستشفى الأميرة راية الحكومي ،وفتح تحقيقا بالحادثه لمعرفة السبب.

 
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