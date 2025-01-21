الامن العام : جريمة قتل في الجبيهة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اقدم احد الاشخاص امس على طعن اخر اثر خلافات بينهما بمنطقة الجبيهة شمال العاصمة عمان ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

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