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الامن العام : جريمة قتل في الجبيهة

الامن العام
الامن العام
الثلاثاء، 21-01-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اقدم احد الاشخاص امس على طعن اخر اثر خلافات بينهما بمنطقة الجبيهة شمال العاصمة عمان ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

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وبحسب المصدر  اسعف  المصاب إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته ،فيما و تمكنت  الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني بمكان الحادث  وبوشرت التحقيقات .

 
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