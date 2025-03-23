الأحد 2025-03-23 03:37 م
 

الامن العام : حادث سير داخل نفق المشاغل

دفاع مدني - أرشيفية
الدفاع المدني
 
الأحد، 23-03-2025 02:35 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  اشارت ادارة السير المركزية الى  تباطؤ وكثافة مرورية بسبب تدهور وانقلاب مركبة داخل نفق المشاغل للسير باتجاه المدينة الرياضية  .

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واكدت ان مجموعات السير بالموقع للتعامل مع الحادث بشكل فوري .

 
 
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