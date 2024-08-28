الامن العام : حبس 3 سنوات وغرامة 200 دينار عقوبة مفتعل الحوادث المرورية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت مديرية الأمن العام، الأربعاء، أنه يتم التعامل مع الحوادث المفتعلة على أنها إحدى صور الاحتيال استنادا إلى أحكام قانون العقوبات الأردني.

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وقالت المديرية في منشور توعوي رصده موقع الوكيل الاخباري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن عقوبة الحوادث المفتعلة الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار.