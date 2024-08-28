الامن العام : حبس 3 سنوات وغرامة 200 دينار عقوبة مفتعل الحوادث المرورية
الأربعاء، 28-08-2024
08:39 م
https://www.alwakeelnews.com/story/701168
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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت مديرية الأمن العام، الأربعاء، أنه يتم التعامل مع الحوادث المفتعلة على أنها إحدى صور الاحتيال استنادا إلى أحكام قانون العقوبات الأردني.
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وقالت المديرية في منشور توعوي رصده موقع الوكيل الاخباري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن عقوبة الحوادث المفتعلة الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار.
وأشارت إلى أنه يمكن التعامل مع الحوادث المفتعلة على أنها أحد صور الابتزاز التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين بالإضافة إلى اختلاق الجرائم والافتراء.