الامن العام : حدث يقتل شقيقه طعناً في المزار الشمالي

مديرية الأمن العام
الامن العام
 
الإثنين، 16-02-2026 11:37 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أقدم حدث من مواليد 2011 على طعن (شقيقه) حدث أيضاً من مواليد 2014 بأداة حادة بمنطقة الظهر إثر خلافات بينهما داخل منزلهم مساء اليوم الاثنين في منطقة حوفا بلواء المزار الشمالي.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري إنه تم ضبط الحدث وأداة الجريمة، وبوشرت التحقيقات، وسيتم تحويل الجثة الى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
 
 


