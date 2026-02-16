الامن العام : حدث يقتل شقيقه طعناً في المزار الشمالي

وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري إنه تم ضبط الحدث وأداة الجريمة، وبوشرت التحقيقات، وسيتم تحويل الجثة الى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
