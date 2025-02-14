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الامن العام : شاب يطعن والده ويلوذ بالفرار بالاغوار الشمالية

الامن العام
الامن العام
الجمعة، 14-02-2025 11:34 م

الوكيل الإخباري-   اقدم شخص على طعن والده بمنطقة الاغوار الشمالية اثر خلافات عائلية مساء اليوم حيث تم اسعاف المصاب إلى مستشفى ابو عبيده وحالته العامه متوسطة 

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وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري  بأن الأجهزة الامنية  باشرت التحقيق والعمل جاري على ضبط الجاني.

 
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