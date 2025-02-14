الامن العام : شاب يطعن والده ويلوذ بالفرار بالاغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- اقدم شخص على طعن والده بمنطقة الاغوار الشمالية اثر خلافات عائلية مساء اليوم حيث تم اسعاف المصاب إلى مستشفى ابو عبيده وحالته العامه متوسطة

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