 
الإثنين 2024-11-25 12:57 م
 

الامن العام : عشريني يفتح النار على طليقته في الشونة الشمالية

الامن العام
الامن العام
الإثنين، 25-11-2024 12:53 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أقدم صباح اليوم شخص عشريني على إطلاق النار على طليقته في منطقة الشونة الشمالية مما ادى الى إصابتها بعدة عيارات نارية .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم تقديم الاسعافات الأولية للمصابة ونقلها الى المستشفى لاستكمال العلاج، ووصفت حالتها العامة بالسيئة، وبوشرت التحقيقات.

 
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