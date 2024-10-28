الامن العام لـ "الوكيل" : ضبطنا المركبة - صورة

وبالتواصل مع المواطن اكد لموقع الوكيل الاخباري انه قام بتصويره اليوم في منطقة الاشرفية بلواء الكورة في محافظة اربد .
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