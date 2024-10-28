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الامن العام لـ "الوكيل" : ضبطنا المركبة - صورة

سائق يشعل الفحم للأرجيلة أثناء القيادة
سائق يشعل الفحم للأرجيلة أثناء القيادة
الإثنين، 28-10-2024 07:29 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    قالت إدارة السير لموقع الوكيل الاخباري انها  ضبطت المركبة التي قام سائقها بإشعال الفحم ولوح به من النافذة أثناء مسيره على الطريق في اربد .

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وبينت الادارة انها قامت بحجز المركبة وباشرت بإتخاذ الاجراء القانوني بحق السائق المخالف . 

 

وفي وقت سابق اليوم صور أحد المواطنين مشهد يظهر احد السائقين يقوم بإشعال الفحم ويلوح به من النافذة أثناء مسيره على الطريق وأرسله الى موقع الوكيل الاخباري .


وبالتواصل مع المواطن اكد لموقع الوكيل الاخباري  انه قام بتصويره اليوم في منطقة الاشرفية بلواء الكورة في محافظة اربد .

 


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