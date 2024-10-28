الامن العام لـ "الوكيل" : ضبطنا المركبة - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت إدارة السير لموقع الوكيل الاخباري انها ضبطت المركبة التي قام سائقها بإشعال الفحم ولوح به من النافذة أثناء مسيره على الطريق في اربد .

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وبينت الادارة انها قامت بحجز المركبة وباشرت بإتخاذ الاجراء القانوني بحق السائق المخالف .

وفي وقت سابق اليوم صور أحد المواطنين مشهد يظهر احد السائقين يقوم بإشعال الفحم ويلوح به من النافذة أثناء مسيره على الطريق وأرسله الى موقع الوكيل الاخباري .



وبالتواصل مع المواطن اكد لموقع الوكيل الاخباري انه قام بتصويره اليوم في منطقة الاشرفية بلواء الكورة في محافظة اربد .