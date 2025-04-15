الثلاثاء 2025-04-15 04:54 م
 

الامن العام لـ "الوكيل" : ضبطنا هذا السائق - فيديو

دورية الأمن العام
الامن العام
 
الثلاثاء، 15-04-2025 03:39 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   ضبطت الاجهزة الامنية سائق مركبة ظهر في مقطع فيديو اثناء "التفحيط على إشارة المنهل ـ الجبيهة " ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

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وكان موقع الوكيل الاخباري قام بنشر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه السائق اثناء "التفحيط" في المنطقة .

 

شاهد الفيديو  من هنا 

 

 

 
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