الامن العام لـ "الوكيل" : ضبطنا هذا السائق - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ضبطت الاجهزة الامنية سائق مركبة ظهر في مقطع فيديو اثناء "التفحيط على إشارة المنهل ـ الجبيهة " ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

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وكان موقع الوكيل الاخباري قام بنشر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه السائق اثناء "التفحيط" في المنطقة .