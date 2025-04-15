الامن العام لـ "الوكيل" : ضبطنا هذا السائق - فيديو

-
أخبار متعلقة
-
بعد نشر الوكيل.. النقل البري تؤكد على اجراءات ابرام العقود لاستئجار السيارات السياحية
-
مستثمر واحد فقط يتقدم لاستيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية .. ما دلالات ذلك؟
-
حادث سير بين حافلة ركاب وشاحنة على طلوع صافوط - صور
-
بعد نشر الوكيل .. ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم
-
شاهد : معلم يضرب طالب بكرسي حديدي ويصيبه بكسور بالانف والعين - صورة
-
المواصفات: شركة واحدة تقدمت بطلب استيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية
-
سقوط عاملة من الطابق الثالث في إربد يكشف ثغرات كبيرة بالتأمين - فيديو
-
توزيع الكهرباء: إنارة طريق البحر الميت بشكل كامل نهاية الأسبوع