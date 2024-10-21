الامن العام : مداهمة مستودع في الزرقاء والقبض على المتورط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ضبطت الاجهزة الامنية مستودع للألعاب النارية في الزرقاء ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

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وقال المصدر ان المتورط حاول تصنيع الالعاب النارية بالمستودع و قد ألقي القبض عليه والتحقيق جار في الحادثة.