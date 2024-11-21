الامن العام : مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة في مأدبا

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قتل شخص مساء اليوم الخميس واصيب آخر، خلال مشاجرة اندلعت بين اثنين في محافظة مأدبا، وفق مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري . اضافة اعلان





وقال المصدر إن شخصا قتل إثر تعرضه للضرب بأداة راضة خلال مشاجرة مع شخص آخر تعرض لإصابة، إثر خلاف بينهما في محافظة مأدبا.



وأضاف، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط القاتل وتحويل الوفاة الى الطب الشرعي، فيما بوشرت التحقيقات بالحادثة.



