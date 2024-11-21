الامن العام : مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة في مأدبا

وقال المصدر إن شخصا قتل إثر تعرضه للضرب بأداة راضة خلال مشاجرة مع شخص آخر تعرض لإصابة، إثر خلاف بينهما في محافظة مأدبا.
وأضاف، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط القاتل وتحويل الوفاة الى الطب الشرعي، فيما بوشرت التحقيقات بالحادثة.
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