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الامن العام : مقتل مواطن وإصابة 3 خلال مشاجرة في مأدبا

دورية الأمن العام
الامن العام
 
الإثنين، 09-06-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  وقعت مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص  اثر خلافات بينهم مساء امس في منطقة الحي الشرقي بمدينة مادبا، ونتج عنها وفاة شخص خمسيني بعد تعرضه للطعن وإصابة ثلاثة آخرين .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم نقل المصابين إلى المستشفى ومن بينهم القاتل ، وجرى ضبطه واداة الجريمة ، وضبط جميع أطراف المشاجرة، وبوشرت التحقيقات.

 
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