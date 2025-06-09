الامن العام : مقتل مواطن وإصابة 3 خلال مشاجرة في مأدبا

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقعت مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص اثر خلافات بينهم مساء امس في منطقة الحي الشرقي بمدينة مادبا، ونتج عنها وفاة شخص خمسيني بعد تعرضه للطعن وإصابة ثلاثة آخرين .

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